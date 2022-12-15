Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul, günü yüzde 2,41’lik artışla kapattı. Toplam işlem hacmi, 125 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,41’lik yükselişle kapattı. BIST,
Endeks, 122,32 puanlık artışla 5.188,82 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 125 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 7,30, holding endeksi yüzde 1,28 değer kazandı.
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