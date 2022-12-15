  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Güncelleme:

Borsa İstanbul, günü yüzde 2,41’lik artışla kapattı. Toplam işlem hacmi, 125 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,41’lik yükselişle kapattı. BIST,

Endeks, 122,32 puanlık artışla 5.188,82 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 125 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 7,30, holding endeksi yüzde 1,28 değer kazandı.

Etiketler borsa borsa istanbul bist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşyerinde bunu yapan patrona hapis cezası var!
FED sonrası, dolar ve altında dikkat çeken hareketlilik
Trafikte ''sicil belgesi'' zorunluluğu başlıyor!
İstanbul'daki trafik kazasında 240 promil alkollü trafik canavarı bakın kim çıktı!
Tek kelimeyle iğrenç! Vatandaşa bunu yedireceklerdi
Yeni klibinde çırılçıplak soyunan Hülya Avşar için skandal sözler
4 formül var... İşte kulislerdeki 2023 maaş zammı oranı!
Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! 4-5 gün sürecek
Kadın seçmenlerle yapılan seçim anketi sonuçları açıklandı
İsmailağacılardan adliye önünde eylem