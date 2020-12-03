Borsa İstanbul yönetimine ''huzur'' maaşı!

Katar'a yüzde 10 hissesi satılan Borsa İstanbul'un yönetimine nisan ayında yapılan toplantıda aylık 'huzur hakkı' ve makam aracı tahsis edildiği ortaya çıktı.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 14 Nisan tarihinde aldığı kararlara göre, Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'a aylık 24 bin TL, aralarında Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da bulunduğu yönetim kurulu üyelerine ise 18 bin TL 'huzur hakkı' tanındı.

Genel kurul toplantı tutanağının 10'uncu maddesinde düzenlenen "Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücret, prim, ve saik haklarının karara bağlanması" maddesi altında yer alan diğer imtiyazlar şöyle:

ÖZEL ARAÇ TAHSİSİ VE VERGİLERİNİN ÖDENMESİ

- Görevle ilgili konularla yolculuk, seyahat, konaklama, harcırah, temsil ödeneği haklarından yararlanma imkanı

- Ayrıca bu kişilerin eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin Borsa İstanbul A.Ş personeli ile aynı şartlar dahilinde sağlık yardımlarından yararlandırılması

- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin birden fazla işverenden ücret alması dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi vermeleri durumunda ilave verginin Borsa İstanbul A.Ş tarafından ödenmesi

Devlet memuru olunması durumunda ise hesaplanan ilave verginin tamamının Borsa İstanbul A.Ş tarafından ödenmesi

BORSA İSTANBUL YÖNETİMİNDE KİMLER VAR?

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler ise şöyle: Prof. Dr. Erişah Arıcan (Yönetim Kurulu Başkanı), Zafer Sönmez (Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili), Mehmet Hakan Atilla (Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi), Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Yunus Arıncı, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Tevfik Eraslan, Gülsevin Çipli, Yönetim Kurulu üyeleri Metin Kıratlı ve Prof. Dr. Fahrettin Altun.

CHP, 'EVİNE DÖRT MAAŞ GİRİYOR' DİYEREK ALTUN'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ve eşinin ikişer maaş aldığını belirterek tepki göstermişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçen yıl temmuz ayında yaşanan tartışmalar sırasında "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak dolgun bir maaş alıyor mu, alıyor, ikinci bir maaş ne alıyor, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi, çift dikiş mi? Peki evde yalnız yaşamıyor bir de hanımefendi var, Fatma Nur Hanım, değerli eşleri, Fatma Nur Altun hem akademisyen maaşı alıyor mu, alıyor, hem de Türk Hava Yolları Yönetim Kuruluna önerilmişti, bugün baktık ki resmi siteye geçmiş, görevlendirilmiş. Fahrettin Altun’un evine dört maaş giriyor" demişti.