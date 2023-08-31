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Borsa Zafer Bayramı tatilinden zaferle çıktı

Borsa Zafer Bayramı tatilinden zaferle çıktı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ardından yeni güne alıcılı ve yükselişle başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,73 değer kazanarak 7.964,57 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,57 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,04 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 0,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Salı günü dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kaybıyla 7.907,13 puandan tamamlamıştı. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.013,52 puana taşımıştı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler borsa borsa istanbul alıcı alıcılı
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