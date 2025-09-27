  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Borsa'da 2. dalga manipülasyon operasyonu: 11 gözaltı var

Borsa'da 2. dalga manipülasyon operasyonu: 11 gözaltı var

Borsa'da 2. dalga manipülasyon operasyonu: 11 gözaltı var
Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da hisse senetlerine yönelik manipülasyon iddiaları nedeniyle ikinci dalga operasyonu başlattı. İstanbul merkezli 2 ilde yapılan operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Borsa İstanbul'da bazı hisse senetlerine yönelik manipülasyon iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilen dosyada, özellikle PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. hisselerine yönelik usulsüz işlemler mercek altına alındı.

İstanbul ve Van'da düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda adrese arama ve el koyma işlemi uygulandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni tarihli raporuyla, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunması üzerine, derdest soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede; İstanbul ve Van illerinde bulunan şüpheliler A.K., B.Ç., E.Y., E.K., E.B., H.G., İ.B., K.B., K.D., K.B. ve S.D. gözaltına alınmış ve tespit edilen adreslerde arama-el koyma tedbiri uygulanmıştır. İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemeler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."

İHA

text-ad
Etiketler PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. pamel borsa borsa istanbul gözaltı operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıt alımında yakıt promosyonların önü açıldı! Araç sahiplerine müjde! Akaryakıt alımında yakıt promosyonların önü açıldı! Alanya deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray hakkında çok konuşulacak iddia Alanya deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray hakkında çok konuşulacak iddia Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral İmamoğlu davasının mahkeme heyeti için HSK'yı göreve çağırdı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral İmamoğlu davasının mahkeme heyeti için HSK'yı göreve çağırdı! Çalışıyor olması ya da ev kadını olması fark etmez! Milyonlarca kadına erken emeklilik müjdesi! Çalışıyor olması ya da ev kadını olması fark etmez! Milyonlarca kadına erken emeklilik müjdesi! Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüleri ev içi güvenlik kamerasında Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüleri ev içi güvenlik kamerasında MasterChef'te Mehmet Şef'in üstüne yürüyen Çağatay için karar belli oldu MasterChef'te Mehmet Şef'in üstüne yürüyen Çağatay için karar belli oldu 29 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan eski milletvekili yıllar sonra ayağa kalktı! 29 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan eski milletvekili yıllar sonra ayağa kalktı! Mansur Yavaş, AK Partili Osman Gökçek'i çok fena yakaladı! Mansur Yavaş, AK Partili Osman Gökçek'i çok fena yakaladı! Eli kanlı hainlerin kış yapılanmasına dev operasyon: 30 ilde 144 terör ini bulundu! Eli kanlı hainlerin kış yapılanmasına dev operasyon: 30 ilde 144 terör ini bulundu! Diyarbakır Valisi'nden konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'e sürpriz telefon Diyarbakır Valisi'nden konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'e sürpriz telefon
Ebru Gündeş'in sürpriz evliliği sürpriz bir şekilde sona erdi! Ebru Gündeş'in sürpriz evliliği sürpriz bir şekilde sona erdi! İstanbul'da ''işkence, eziyet, cinayet'' iddiaları sonrası o bakımevi kapatıldı! İstanbul'da ''işkence, eziyet, cinayet'' iddiaları sonrası o bakımevi kapatıldı! 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene ''boşanmak yaramış'' dedirtti! 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene ''boşanmak yaramış'' dedirtti! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kışa devam.. Çok sayıda ilimiz için fırtına ve yağış uyarısı! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kışa devam.. Çok sayıda ilimiz için fırtına ve yağış uyarısı! İstanbul'da miras cinayeti: Ölü ve yaralılar var! İstanbul'da miras cinayeti: Ölü ve yaralılar var! Erdoğan'ın ABD'den dönüş yolundaki uçak yolculuğunda yaşanan skandal ifşa oldu! Erdoğan'ın ABD'den dönüş yolundaki uçak yolculuğunda yaşanan skandal ifşa oldu! Türkiye'nin konuştuğu korkunç cinayete de ''iyi hal indirimi'' verildi! Türkiye'nin konuştuğu korkunç cinayete de ''iyi hal indirimi'' verildi! İstanbul'da turistlere ''sex bomb'' dansı yapan işletmeye baskın! İstanbul'da turistlere ''sex bomb'' dansı yapan işletmeye baskın! Restorasyon uzmanı 600 yıllık kayıp tarihi eserin izini sürüp 55 yıllık ayıbı gözler önüne serdi! Restorasyon uzmanı 600 yıllık kayıp tarihi eserin izini sürüp 55 yıllık ayıbı gözler önüne serdi! Başkent Ankara'da akılalmaz olay: Yol verme kavgasında silahını çekip tehdit etti! Başkent Ankara'da akılalmaz olay: Yol verme kavgasında silahını çekip tehdit etti!