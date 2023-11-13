Boşanma davası can aldı! Eniştelerine kurşun yağdırdılar

Ağrı’da Ö.K. ile B.K. isimli iki kişi tarafından, kız kardeşlerine boşanma davası açan Osman B.'ye düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Osman B. hayatını kaybetti.

Ağrı’da iki kişi, kız kardeşlerine boşanma davası açan eniştelerini öldürüp, babasını ağır yaraladılar.

Olay, saat 13.30 sıralarında Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi’nde meydana geldi. Ö.K. ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan enişteleri Osman B. ve babası Ahmet B.’ın içerisinde bulunduğu 04 DD 735 plakalı hafif ticari araca önce traktörle çarptı.

Ö.K. ve B.K., daha sonra tabancayla araca rastgele ateş açtı.

Mermilerin isabet ettiği Ahmet B. ile oğlu Osman B. ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Osman B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, babası Ahmet B.'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.