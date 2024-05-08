Boşanma davasında çocuk için emsal karar

Ankara'da görülen boşanma davasında çiftin boşanmasına karar verilirken, 6 yaşındaki D.Y.'nin velayeti annesine verildi. D.Y.'nin özel günlerden, eğitim hayatındaki gelişmelere kadar anne ve babasıyla nasıl ilişki kuracağı maddeler halinde yazıldı. Çocuğun tekli yıllarda doğum gününü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve yılbaşını babasıyla kutlamasına karar verildi.

Ankara 10'uncu Aile Mahkemesi'nde görülen anlaşmalı boşanma davasında A.Y. ve M.Y.'nin boşanmasına karar verildi. D.Y.'nin velayetinin anne A.Y.'de kalması kararlaştırıldı. Hakim kararında, çocuğun özel günlerden, eğitim hayatındaki gelişmelere kadar anne ve babasıyla nasıl ilişki kuracağı maddeler halinde yazıldı. Buna göre; çocuk son hanesi tek rakam olan yıllarda doğum gününü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve yılbaşını babasıyla kutlayacak. Annenin ayrıca çocuğunun sağlığı, eğitimiyle ilgili konularda babasını yazılı olarak bilgilendirmesine, okul toplantıları ve gösterilerine babanın da katılabilmesi için bilgi vermesine karar verildi. Yine çocuk hangi tarafta olursa olsun diğerinin her gün saat 16.00-19.00 saatleri arasında çocuğuyla iletişim kurması kararlaştırıldı.

'EMSAL KARAR TESİS EDİLMİŞ OLDU'

A.Y.'nin avukatı Senem Yılmazel, ebeveynlerin çocuğun velayetinin annede kalması yönünde anlaştığını belirterek, "Ancak ofise geldiklerinde protokolü biz detaylandırdık. Babayla çocuk arasında sağlıklı ve güçlü bir bağ kurulması için protokole bazı maddeler ekledik. Bu taleplerimiz mahkeme tarafından da kabul edildi. Sayın hakim tarafından da bazı eklemeler yapıldı. Böylece emsal, çocuk için oldukça koruyucu ve adil bir karar tesis edilmiş oldu. Bu bir anlaşmalı boşanma davasıydı ancak biz çekişmeli boşanma davaları veya velayet davalarında da bu konuları talep edebiliyoruz. Çünkü Medeni Kanun oldukça genel bir kanundur. Kanunda, taraflar talep edebilir. 'Hakim önlemleri alır' şeklinde genel düzenlemeler söz konusudur. Biz bu şekilde özel protokollerle veya çekişmeli davalarda talepler bulunarak kanundaki boşlukları doldurmaktayız. Maddelerde dini bayramlar, milli bayramlar, 23 Nisan gibi çocuk için özel olan günlerde, hem annesiyle hem babasıyla ilişki tesis edeceği şekilde, örneğin tekli yıllarda birinde çiftli yıllarda birinde şeklinde bir karar verildi. Bunun yanında çocuk anne veya baba hangisinde olursa olsun her gün saat 16.00'dan 19.00'a kadar iletişim kurabilecek. Çocuğun anılarında hem annesiyle anıları olacak hem babasıyla anıları olacak" diye konuştu

DHA