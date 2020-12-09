Botoks sonrası ölümde yeni ayrıntılar! 45 dakika kalp masajı yapılmış

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Newlife adlı bir güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren 1 çocuk annesi Kübra B.'nin (38) ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kübra B. evine götürüldü ancak evinde fenalaştı, genç kadın önce göğüs ağrısı, nefes darlığı ve kalp ritim bozukluğu yaşadı. Ardından kalp krizi geçirdi. Kübra B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaptırdığı estetik dolgu sonrası hayatını kaybeden Kübra B.'nin ölümünün ardından ilk hastane raporları ortaya çıktı.

RAPORA GÖRE 'PIHTI ATMASI' SONRASI KALP KRİZİ

TRT Haber'in ulaştığı epikriz raporuna göre, nefes almakta zorlanan genç kadına önce solunum desteği verildi. Sonrasında da entübe edildi. Doktorların çabasına rağmen Kübra B.'nin durumu kötüye gitti.

Hastanın, emboli yani 'pıhtı atması' nedeniyle kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda kalp pili takılan Kübra B.’ye 45 dakika boyunca kalp masajı da yapıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kübra B.'nin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nca yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen güzellik merkezi sorumlusu 5 kişiden 2'si tutuklandı.