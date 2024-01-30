Bozcaada ve Gökçeada vapur seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması düzenlenen seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Çanakkale’de olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İptal kararına göre, Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.