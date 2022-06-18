Bozuk yoldaki çukurlara ağaç diktiler

Aksaray Eskil’de bozuk olmasıyla sık sık gündeme gelen yoldaki çukurlara ağaç dikilerek protesto edildi. AK Partili Belediye Başkanı ise “Kendini bilmez biri veya birileri devletimizin yoluna ağaç dikmiş” dedi.

Aksaray Eskil ilçesi Kapıtaş- Akkaş yolunun bozuk olması nedeniyle kimliği belirsiz kişiler, yoldaki çukurlara ağaç dikerek protesto eylemi yaptı. eylemi yapanlar ağaçların üzerine not yazılmış kağıtlar da astı. Kağıtta, “Doğayı sev yeşili koru, buramıza kadar geldi artık” notu yer aldı. İl Özel İdaresi sorumluluğundaki bu yola ağaç dikenlerle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Fidanların jandarma ekipleri tarafından yoldan kaldırıldığı öğrenildi.

Olayın ardından açıklama yapan Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen şunları söyledi:

“Bugün ilçemizde kendini bilmez biri veya birileri devletimizin yoluna ağaç dikmiş. Tabii süreci en başından beridir takip ederek bu olay içerisinde olan kişi ve kişiler hakkında adli mercilere müracaat edildi. Bu şahıslar yıllarca alışmış, devletin merasını haksız yere işgal etmiş, haksız kazanç elde etme peşinde koşan kişiler. Bu mera işgalini önledikten sonra şaşırdı elleri de boşa çıktı böyle saçma sapan bir olaya kalkıştı. Bu yol hepinizin bildiği gibi Özel İdare sorumluluğunda olan bir yol. Çok kısa süre önce bu yolun yapımı konusunda Özel İdare Müdürlüğü ile anlaşma sağladık. Yolun alt yapısını biz yapacağız. Üst yapısını da İl Özel İdare üstlendi. Kum ihalesini birkaç hafta önce sonuçlandırdık. İş makinelerimiz hazır. Önümüzdeki hafta söz konusu yolda çalışmalarımız başlayacaktı. Herhalde bu şahıslar bu yolun yapılacağını duydu, baktılar ne yaparız da zarar veririz diye. Ama farkında değiller ki bu ve buna benzer olaylar bize puan kazandırıyor. Ama halkımız bazı gerçekleri görsün bilsin diye yazıyorum. Çoğunlukla bu tür insanlara cevap bile vermem. Yolun durumunu yapılan işleri bilin diye paylaşıyorum. Yarın aynı grup bak biz böyle bir şey yaptık da yol yapıldı demesinler. Yama ekibi söz konusu yolun bozulan yerlerini yamayalım diye bize geldiler. Biz de söz konusu yolda bir projemizin olduğunu ek bir masraf olmaması için yama yaptırtmadık. Kimse endişe etmesin, kıymet bilen menfaatsiz vatandaşlarımız için yapacağız. Buradan ayrıca Kaputaş, Emirhacı, Akkaş ve Sülüklü halkına teşekkür ediyorum. Bu insanların gazına gelerek hareket etmediler.”

ANKA