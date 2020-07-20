Bu çiçeği koparana 62 bin lira ceza

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ahmet Yenisolak, yaptığı açıklamada, "Gelin bardağı'nın (fritillaria persica) Kahramanmaraş sınırlarındaki varlığı aynı zamanda şehrimizin ne kadar geniş ve bir o kadar farklı iklim özelikleri barındırdığının kanıtı niteliğindedir. Önümüzdeki yıllarda park ve bahçelerimizi süslemesini temenni ettiğim 'Gelin bardağı'nın aynı zamanda diğer özelliklerinin analiz edilerek Kahramanmaraş’ta kültüre alınması ile ticarete kazandırılmasını ümit ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş’ın zengin florasından bahsederken bu doğa harikası alanın tahrip edilmemesi ve usulüne uygun şekilde korumaya alınarak ziyaretçilere açılması gerektiğini ifade eden Yenisolak, "Aksi takdirde zaten yayılım gösterdikleri alanlar fevkalade azalan bitkilerin tamamen coğrafyamızı, özelde şehrimizi terk etmesi oldukça üzücü olur. Önemi ortada olan bu gibi bitki zonlarının yüksek meblağlarda para cezaları ile zarar verilmesini engellemeye çalışmak bir yöntem olsa da yeterli personel ve takip mekanizması olmayışı zarara engel olamamaktadır" diye konuştu.