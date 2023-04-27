Bu da Google'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonucu

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Google Trendler üzerinden 14 Mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanı adaylarına olan "ilgiyi" ölçtü ve hangi adayın önde olduğunu duyurdu.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ‘Google Trendler’ üzerinden 2023 seçimlerine dair bir çalışma yürüttü.

TEPAV, araştırmasında ilk olarak 2020 ABD, 2022 Brezilya ve 2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine ilişkin analizleri paylaştı.

Buna göre ABD’de Joe Biden ve Donald Trump, Brezilya’da Lula da Silva ve Jair Bolsonaro, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’a seçim sürecinde Google’daki ilgi genelde aynıyken, seçime doğru bu fark açılmış. Google Trendler’de farkı açan kişi aynı zamanda seçimleri kazanan isim olmuş.

31 Mart 2019’daki İBB seçimlerinin iptal edilmesinden sonraki süreçteyse İmamoğlu’na ilgi hem ikinci seçim süreci boyunca hem de seçime doğru Yıldırım’dan daha fazlaydı. Seçimi kazanan da İmamoğlu olmuştu.

TEPAV, bu analizlerden yola çıkarak seçim sonuçlarıyla Google Trendler arasında bir alaka kurulabileceğini öne sürdü.

Aynı analizi 2023 seçimleri için yapan TEPAV’ın araştırmasına göre, Kılıçdaroğlu genel olarak daha çok ilgi çekerken, Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu geçtiği dönemler de mevcut. Son zamanlardaysa Kılıçdaroğlu farkı açtı.

Raporda ayrıca, Erdoğan’a ilgi gösterilen yerlerde Kılıçdaroğlu’na ilginin arttığı belirtildi. Raporda, Google Trendler’in Kılıçdaroğlu’nu önde gösteren anket sonuçlarıyla da paralel olduğu kaydedildi.

‘İlave çalışma gerekli’

Raporunun sonuç kısmında da şu ifadelere yer verildi:

2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri arifesinde yurttaşların adaylara olan ilgisinin son bir aylık ve son bir haftalık dönemlerde incelenmesi, anket sonuçlarında önde görünen millet ittifakı adayı Kılıçdaroğlu’nun seçilebileceğine ilişkin öngörüleri destekler nitelikte.

Google Trendler’in, yurttaşların adaylara ilgisinin ölçülmesi ve izlenmesinde güncel ve anlık bilgi sağlaması bakımından yararlı bir araç olduğu düşünülüyor. Bununla beraber Google Trendler’in korelasyona dayalı analitiği saptırma ve bozma riski taşıyan bazı sınırlamaları olduğuna ilişkin tespitler bulunuyor. Bu bağlamda seçimlere katılan adaylara yönelik kamuoyu ilgisine ilişkin bu not esas olarak konuya dikkat çekme amacı gütmekte olup büyük veri uzmanları ve analistler tarafından ilave çalışmalar yapılmasının yararlı olacağı değerlendiriliyor.