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  3. 01 Ağustos 2017 12:30

Bu da ''Uzaylı PKK''lı ! Abdullah Ağar paylaştı

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın paylaştığı video olay oldu.

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Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Ağar’ın paylaştığı videoda alüminyum folyoya sarılmış PKK'lı terörist ve onun yanında folyonun nasıl kullanılması gerektiğini anlatan başka bir terörist yer alıyor.

Facebook hesabından yayınladığı videoya kısa süre içerisinde çok sayıda kullanıcıdan yorum gelirken, Ağar görüntüyü, “Operasyonlarda yakalanan yüzlerce m2'lik alüminyum folyonun nedeni: PKK'nın termal tespite karşı geliştirmeye çalıştığı taktik. Sonuç: YPG'li, DSG'li PKK'lıdan sonra UZAYLI PKK'lı... Elinde M-16'sı ile” notu ile paylaştı.
 

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