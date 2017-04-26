Bu havalar ne zaman ısınacak ? Meteorolojiden açıklama...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 6 derece artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu 18

İstanbul: Az bulutlu 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Az bulutlu

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Az bulutlu 13

Diyarbakır: Az bulutlu 21