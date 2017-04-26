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  1. 26 Nisan 2017 10:59

Bu havalar ne zaman ısınacak ? Meteorolojiden açıklama...

Meteoroloji'den gelen son hava durumu bilgisine göre ülke genelinde sıcaklığın 2 ila 6 derece artması bekleniyor.

Bu havalar ne zaman ısınacak ? Meteorolojiden açıklama...
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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 6 derece artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 18
İstanbul: Az bulutlu 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23
Adana: Az bulutlu
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24
Samsun: Az bulutlu 13
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
Erzurum: Az bulutlu 13
Diyarbakır: Az bulutlu 21

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