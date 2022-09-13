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Bu ilçede 2 yıldır bebek doğmuyor

Bu ilçede 2 yıldır bebek doğmuyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 yıldır bebek doğumu yapılmadığı ortaya çıktı. İlçedeki devlet hastanesinde Kadın Doğum doktoru bulunmasına rağmen hamile kadınların Ereğli'deki hastanelere gönderildiği belirtildi.

46 bin nüfuslu 446 kayıtlı aile hekimlerinin takibine göre Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 2 yıldır doğum yapılmıyor. Alaplı Devlet Hastanesi’nde Kadın Doğum doktorunun bulunmasına rağmen aileler doğum için Ereğli’de bulunan hastanelere gidiyor. İlçede 2 yıldır nüfus bilgi kaydında doğum yeri Alaplı yazan bebeğin olmadığı açıklandı.

On gün önce doğum yapan bir anne konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında "On gün önce doğum yaptım. Doğum yapmadan önce doğum doktoruna gittim ve burada doğum yapabilir miyim diye sordum. Doktor bana ‘Ereğli’de kendi doktorunda doğum yaparsın sonrasında bende seni kontrol ederim.’ dedi. Ben de Ereğli’de doğum yaptım. Ancak Ereğli’de de bana, ‘Alaplı Devlet Hastanesinde doğum yapılıyor’ dediler. Bende anlamadım” dedi.

 

İHA

Etiketler alaplı bebek doğum
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