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BUDO bazı seferlerini iptal etti

BUDO bazı seferlerini iptal etti
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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 13.00 ila 15.25 saatlerindeki 5 seferi de yapılamadı.

Etiketler budo sefer iptali bursa deniz otobüsleri
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