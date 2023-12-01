Buket Aydın da CHP lideri Özel'i hedef aldı

Buket Aydın bu sefer de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Pervin Çakar'ın elini öpmesine takıldı ve sözleriyle gündem oldu.

Haber Global ekranlarında yorumcu olarak katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 19 Kasım günü Kadıköy Süreyya Operası'nda dinletisine katıldığı Pervin Çakar'ın sahnede elini öptüğü fotoğrafı ekrana taşıtarak o anlara dair yorumda bulundu.

Aydın, Özel'e "Sen CHP Genel Başkanı olmuşsun, bu şekil el öpülmez" dedi ve seyircilerin "protokol ve davranış kuralları"nı okumalarını söyledi.

Ardından ise Buket Aydın, "Bir kadının eli nasıl öpülür? Bir kadının eline vantuz gibi yapışarak öpmemelisin! Vantuz vantuz. Vantuz ne yapar ahtapot vantuzları ile böyle cuk cuk çeker ya..” ifadelerini kullanarak sosyal medyada gündem oldu.