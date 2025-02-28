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Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanlığı'nı kızdıracak ''Öcalan'' çıkışı

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanlığı'nı kızdıracak ''Öcalan'' çıkışı
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Teröristbaşı Öcalan'ın eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yaptığı 'silah bırakma' çağrısını değerlendiren Bülent Arınç, "Bunun arkasından çok büyük gelişmeleri beklemek herhalde boş" ifadelerini kullandı.

AK Parti kurucularından ve Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Rudaw Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen Erbil Forumu'nda son gelişmeleri yorumladı.

Arınç konuşmasında, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına değinerek "Öcalan’dan beklenen çağrı bence yerine gelmiştir. Bu bir talimat, ancak yerine getirilmesi örgütün vereceği karara ve atacağı adımlara bağlı. Geçmişte yaptıkları açıklamaların dışında yeni bir şey duymadım. Kaldı ki onları etki eden başka unsurlarında olumlu görüşlerini onlara bildirmeleri ve telkin etmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

Arınç; Kürtçe'ye statü, anadilde eğitim ve olası bir af olup olmayacağına dair soruya da şu cevabı verdi:

"Benim doğruyu söylemem lazım. Bu iş başlarken ve bu geldiğimiz gün itibariyle bunların hiçbirisi hakkında bir hazırlık yok. Yani Bahçeli bir söz söyledi. Ondan sonrasını ifade etmedi. Bunun karşılığında Sayın Cumhurbaşkanın 'biz terörle mücadeleyi eğer silah bırakmazlarsa devam ettireceğiz' konuşmasını biliyoruz.

'ÇOK BÜYÜK GELİŞMELERİ BEKLEMEK HERHALDE BOŞ'

"Bu haklar, talepler konusunda bir ön görüşmenin yapıldığını da düşünmüyorum" diyen Arınç, "DEM'lilerle yaptığımız görüşmelerde de öncelikle bu yerine gelsin, ondan sonra bir barış ortamı içerisinde her şey konuşulabilir. Yani siz bunlar olacak mı diyorsanız, bunlar olmayacak da diyebilirim, bu konuda hiçbir görüş ortada yoktur da diyebilirim. Kendimizi çok fazla şeylere odaklanarak, bunun arkasından çok büyük gelişmeleri beklemek herhalde boş. Önce şunu bir görelim icap var kabul daha yok göreceğiz bakalım" şeklinde konuştu.

2013-2015 yılları arasında sürdürülen çözüm sürecini hatırlatan Arınç, "Meclis Başkanlığı ve hükümet sözcülüğü görevine başlamakla kendimi çözüm sürecinin içinde buldum. Sonu maalesef iyi olmadı." dedi.

Etiketler bülent arınç ak parti teröristbaşı abdullah öcalan açılım çözüm dem parti
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