Bunun adı vicdansızlık! Çöp poşetine koyup ormanlık alana attılar

İstanbul Eyüpsultan'da çöp poşetine koyularak ormanlık bölgeye bırakılmış çok sayıda kedi bulundu. Kedilerin bazılarının öldüğü tespit edildi.

Eyüpsultan Ağaçlı Köy yolunda önceki gün hayvanları beslemek için gelen hayvanseverler, çöp poşetlerine konularak atılmış halde çok sayıda kedi buldu. Hayvanseverler çöp poşetleri içinde buldukları kedilerden bazılarının havasızlıktan boğulmak üzere, bazı kedilerin ise ölü olduğunu ifade etti.

Kedileri veterinere götüren hayvanseverler, jandarma ekiplerine de ihbarda bulundu. Jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"3 ayda 15-20 ölü kedi bulundu"

Göktürk Hayvanseverler Derneği Başkanı Nilgül Sayar, sokak hayvanlarını beslemek için sık sık geldiklerini söyleyerek, "Poşetle bırakılan kedilerden bir kısmı ölü çıktı. Poşete konulurken canlı mı ölü müydü bilemiyoruz. Canlı halde olanlar da vardı. Son 3 aydır bu bölgeye toplu halde kediler bırakılıyor. Bu süreçte 15-20 civarında ölü kedi bulundu. Biz de takip etmeye başladık. Buraya bırakıldıklarında çoğu ölüyor. Son olarak bir bacağı alçılı kedi bulduk, sistemde kaydı olduğunu düşünüp çipi okuttuk. Çipte Kağıthane Belediyesi'ne ait olduğu ortaya çıktı" dedi.

"Her ay 70 kediyi buradan topluyorum"

Hayvansever Gürkan Gazoğlu,"Maalasef dün yine bir kedi bulduk, İBB'ye götürdüm. Bu hayvanlar İBB'de tedavi ettirilmiş ve Kağıthane Belediyesi'ne teslim edilmiş. Hayvan oradan alınıp bu ormana atılmış. Ağzı bağlanmış poşetler içerisinde, kediler getiriliyor. Kurtulabilen kurtuluyor. Benim buradan 70 kedi topladım. Ölü kedi sayısı ise aylık 15-20" diye konuştu.

"Bir kısmını boğulmak üzereyken dışarı çıkarttık"

Hayvansever Nihal Kasa ise bir süredir bu ormanlara atılmış çok sayıda kedi olduğu bilgisi geldiğini ifade ederek, "Ağzı bağlı torbalar içerisinde kediler buraya atılmış. Bu hayvanların bir kısmını boğulmak üzereyken dışarı çıkarttık, bir kısmı ölmüş durumdaydı. İBB'ye götürülme bahanesiyle, hayvanlar buraya işkenceli ölüme atılmışlar" dedi.

Kağıthane Belediyesi: "ilgimiz yok"

Hayvanseverlerin iddialarıyla resmi instagram hesabından açıklama yapan Kağıthane Belediyesi, "Belediyemizin belirtilen konuyla ilgili herhangi bir ilişiği bulunmamaktadır. Can dostlarımız için bu zamana kadar yaptığımız, yapacağımız çalışmalar tüm sosyal mecralarda yer almaktadır. Hayvansever bir belediye olarak bu konu içerisinde adımızın geçmesinden hoşnut değiliz, bahse edilen konuyla ilgili gerekli kontroller ve araştırmalar yapılacak. Bizler de konunun takipçisi olacağız" denildi.