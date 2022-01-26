Burak Akgül Ekonomi Piyasasi ile ilgili röportajımız

Irmak Group Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akgül ekonomiyi değerlendirdi.

10.Ocak.2022 tarihinden bugüne kadar piyasalarda yaşanan gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz;

a) 20 Aralık 2021 tarihinde açıklanan kur korumalı TL mevduat hesabı 150 milyar (yaklaşık USD 11 milyar) seviyesini aşmıştır. Programın temel amacı bireysel TL mevduat hesaplardan dövize geçişini engellemek ve TL’yi yabancı para birimlerine karşı korumak ve istikrar sağlamak olarak hedeflenmişti. Piyasalarında yaşanan gelişmeler, kararın isabetli olduğunu kurlarda son bir ayda yaşanan istikrarlı seyir ile söyleyebiliriz.

b) 2022 yılında Merkez Bankalarının en önemli gündem maddesi enflasyon olacaktır. ABD Merkez Bankası Fed in izleyeceği faiz politikası uluslararası sermaye hareketlerini belirleyici etken olacaktır. Her ne kadar Fed tutanaklarından yıl içinde 4 faiz artışı beklenilse’ de, miktar ve zamanlama açısından bir netlik tutanaklarda yoktur. Ama, 2022 yılı içinde Fed mart ayından başlayarak borçlanma faizini %1.50 tutarında yükseltmesi beklenmektedir. ABD 10 yıllık gösterge faizleri %1,85 seviyesine gelmiştir, buda piyasanın faiz artımını fiyatlandırdığını göstermektedir.

Bu noktada belirtmek isterim ki pandemi ile birlikte Fed politikasını işsizliğin önlenmesi için genişlemeci para politikası birinci öncelik, enflasyonu ise ikinci öncelik olarak belirlemişti. Son verilere göre, ABD de işsizlik %4 seviyesine gerileyerek Covid öncesi seviyelerinde altına gelmiş oldu. İşsizlik oranlarında sağlanan başarı sonunda, Fed para politikasını tüketici enflasyonun yıllık %7 seviyesinden 2022 yılı için %3,5 olarak hedeflemiştir.

c) Ülkemizde izlenen sıkı para politikası, yüksek borçlanma maliyeti ve kısa vadeler özel sektörü kredi kullanım koşulları ve maliyet açısından zorlamaya başlamıştır. Maalesef bu konuda henüz somut bir adım atılmamıştır; örneğin enflasyon uygulaması gibi. Şirketlerin, teminat açığı sorunu da önemli bir konu olmaya devam etmektedir. Bugünlerde bankaların TL bazındaki kredi kullanım maliyeti yıllık %25, vade ise 1 ile 3 ay olarak değişmektedir. Burada belirtilmesi gereken önemli noktalardan biri Kamu Bankalarının bu süreçte gösterdiği olumlu yaklaşımdır. Bugünün ekonomik koşullarında şirketleri ilgilendiren en önemli konuları içinde alacak borç vadesi ve nakit akımın dengede olmasıdır.

d) 2022 yılında Özel sektör ve kredi kuruluşları arasında yaşanacak en önemli sorunlardan biriside kredi vadelerinin yeniden yapılandırması olacaktır. Bu konuda Hükümetin ve özellikle BDDK’nın etkin rol oynaması ve kriterlerin belirlenmesi önemli olacaktır. Örneğin; çalışan işçi sayısı, devletten alacakları varsa temlik gibi konularda imkan sağlanması, alacakların sigortalanması gibi çalışmaların ele alınması önümüzdeki günlerde önemli olacaktır.