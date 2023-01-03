Burdur'da sokağa bırakılan kız bebeğin durumu iyiye gidiyor

Battaniyeye sarılarak sokağa bırakılan yenidoğan kız bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Burdur’da 19 Aralık 2022’de sabah saatlerinde, Karacaören köyünde ikamet eden Mehmet Mustafa Taşlıoğlu evinin önünde battaniyeye sarılı yeni doğmuş bir kız bebek olduğunu gördü.

Bebek, ambulansa alınarak Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hipotermi geçirdiği belirlenen bebek burada yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze konulan kız bebeği doğurup sokağa terk eden kişinin M.Y. olduğunu belirledi.

“Eşimden korktum bıraktım”

Olaydan 1 gün sonra gözaltına alınan evli ve 3 çocuklu M.Y. ifadesinde, bebeğin nikahlı eşinden olduğunu, eşinden korktuğu için tek başına dünyaya getirdiği bebeği bakabileceğini düşündüğü komşusunun evinin önüne bıraktığını söyledi. M.Y., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

“Henüz taburcu olmaya hazır değil”

DHA’nın haberine göre; SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Nihat Şengeze, bebeğin sağlık durumunu sürekli takipte olduklarını ve şu an gelişmelerin iyi yönde ilerlediğini belirtti.

Bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını ancak bir süre daha yenidoğan servisinde tedavisine devam edileceğini aktaran Şengeze, “Şimdi durumu stabil ama henüz taburcu olmaya hazır değil.” dedi.

Bebeğin durumu bakanlığa raporlandı

Hastane yönetimi, bebeğin sağlığının yanı sıra durumuyla da yakından ilgileniyor. Bebeğin durumu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da rapor edildi.

Çocuğun kimliği çıktıktan sonra aileye mi verileceği yoksa bakanlık tarafından devlet korumasına mı alınacağı netleşmiş olacak.

Kimliği DNA testi sonrasında çıkacak

M.Y.'nin dünyaya getirdiği bebeğin nikahlı eşinden olup olmadığı, DNA testinden sonra belirlenecek ve ardından kimlik düzenlenecek.