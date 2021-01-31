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  3. 31 Ocak 2021 11:27

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda korkutan yangın

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun soyunma odalarında elektrik aksamında yaşanan sorun nedeniyle yangın çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda korkutan yangın
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Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu soyunma odalarında sabah 09.00 sularında yangın çıktı.

İddiaya göre, elektrik aksamından kaynaklı bir sorun nedeniyle soyunma odalarında bir anda duman yükseldi.

Görevlilerin, kısa sürede fark ederek polis ve itfaiye ekiplerine bildirmesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Yangın, kısa süreli paniğe neden olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

TFF 1. Lig'in 19. Hafta mücadelesinde Bursaspor, bugün saat 19.00'da İzmir temsilcisi Altınordu'yu konuk edecek.

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