Bursa Büyükşehir yerel seçim sonuçları açıklandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve oy sayım işlemine geçildi.

BURSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim sonuçları gelmeye başladı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilerine göre, Bursa'da seçim sonuçları şu şekilde:

Açılan sandık oranı: %42

CHP - (Mustafa Bozbey) : %46,68

AK Parti - (Alinur Aktaş) : %39,39

YRP - (Sedat Yalçın) : %4,23





2019 SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2019 Bursa yerel seçimleri Türkiye genelindeki diğer yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. Bu seçimde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 17 ilçenin belediye başkanları için oy kullanıldı. Belediye başkanlığını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) adayı Alinur Aktaş, oyların yüzde 46,39'unu alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Mustafa Bozbey'i geri bırakarak yüzde 50,56 oyla kazandı. Aktaş'ın zaferi, AK Parti için önemli bir kale olan Bursa'nın kontrolünü elinde tutmasına izin verdi. Mart 2019 Bursa seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. 2019 Bursa yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Belediye meclisi seçimlerinin sonuçlarına göre AK Parti, meclisteki sandalyelerin çoğunluğunu kazandı. CHP ve müttefiki İYİ Parti, sandalye kazandı ancak çoğunluğu sağlayamadı.