Dolar/TL'de yatay seyir devam eder mi? Mahfi Eğilmez açıkladı

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, Dolar/TL'de yatay seyrin devam edip etmeyeceğine ilişkin, ''Bilmiyorum ama her an köşeden ters yöne girmiş bir kamyon çıkacakmış gibi tetikte olmak zorundasınız'' dedi.

İktisatçı, akademisyen ve yazar Mahfi Eğilmez, X hesabından "Sonbahara kadar kur artmadan kalır mı" sorusuyla karşılaştığını ifade etti.

Dr. Eğilmez'in "Kur artmadan kalır mı" sorusuna verdiği yanıt şöyle:

"Bilmiyorum ama her an köşeden ters yöne girmiş bir kamyon karşınıza çıkacakmış gibi tetikte olmak zorundasınız burada. Biliyorum böyle yaşamak çok yorucu bir şey ama gerçek bu."

Dolar/TL'de son durum

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,1867'den tamamlamasının ardından bugün 32,26 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024’ten itibaren 66,5 milyar dolarlık iyileşmeyle 31 Mayıs Cuma günü artıya geçerek 1,5 milyar dolara çıktı.