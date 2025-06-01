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İstanbul'un mayıs enflasyonu açıklandı: En çok fiyat artışı gıdada!

İstanbul'un mayıs enflasyonu açıklandı: En çok fiyat artışı gıdada!
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, mayıs ayında İstanbul'un enflasyonu yüzde 2.83 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 46.57 olarak gerçekleşti. En çok fiyat artışı gıda harcamaları grubunda oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin mayıs ayı verilerini açıkladı. 

İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,83, toptan fiyatlar yüzde 0,69 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 46.57 olarak gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, mayıs ayında İstanbul'un enflasyonu yüzde 2.83 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 46.57 oldu. En çok fiyat artışı gıda grubunda oldu.

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI GIDADA

İTO'dan yapılan açıklamada, ''Bir önceki aya göre Gıda Harcamaları grubunda yüzde 3,24, Konut Harcamaları grubunda yüzde 3,10, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde 2,52, Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcama grubunda yüzde 2,06, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 1,79, Lokanta ve Oteller Harcama grubunda yüzde 1,70, Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 1,12, Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde 0,88, Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 0,72, Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 0,15 artış izlenirken, Eğitim Harcamaları grubunda yüzde -0,01 azalış izlenmiştir. Alkollü İçecekler ve Tütün harcamaları grubunda değişim izlenmemiştir.'' denildi. 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, mayıs ayında İstanbul'un enflasyonu yüzde 2.83 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 46.57 oldu. En çok fiyat artışı gıda grubunda oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, mayıs ayında İstanbul'un enflasyonu yüzde 2.83 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 46.57 oldu. En çok fiyat artışı gıda harcamaları grubunda oldu.

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Etiketler istanbul ticaret odası İTO mayıs enflasyonu
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