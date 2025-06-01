Putin'in akıl hocasından Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Rusya lideri Vladimir Putin'in akıl hocası olarak tanınan siyaset bilimci Aleksandr Dugin, ''Halkın artık Erdoğan'dan bir gelecek görmediğini düşünüyorum. Halk, 'Erdoğan ile bu kadar yeter' diyor'' ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in akıl hocası olarak bilinen Rus stratejist ve siyaset bilimci Prof. Dr. Aleksandr Dugin, Polemik Haber'de Hakan Kılıç'ın sorularını yanıtladı.

Dugin, Türkiye siyasetine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"BU DOĞAL BİR SONUÇ"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve diğer tutuklamalara ilişkin sorulan soruya yanıt veren Dugin, şöyle konuştu:

"Belki yanılıyorum. Türkiye'deki bu protestolarda iki unsur olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'a karşı büyük bir itiraz var. O kadar garip adımlar attı ki iktidarına karşı gerçek tepki var. Otoritesi ve ona olan saygı zayıfladı. Türk halkı büyük bir halk. İnsanlara 'ben düzen kuruyorum, şunu yap' demek yeterli değil. Nedenini açıklamalısınız. Ufukta ne var geleceğin perspektifi neler?

Halkın artık Erdoğan'dan bir gelecek görmediğini düşünüyorum. Halk 'Erdoğan'la bu kadar yeter' diyor. Bu doğal bir sonuç. Siz halkınıza saygı göstermezseniz halkınız da size saygı göstermeyi bırakır..."