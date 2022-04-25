  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bursa’da 1 şehit verdiğimiz terör saldırısını o örgüt üstlendi

Bursa’da 1 şehit verdiğimiz terör saldırısını o örgüt üstlendi

Bursa’da 1 şehit verdiğimiz terör saldırısını o örgüt üstlendi

Bursa Osmangazi'de Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse düzenlene ve 1 gardiyanın şehit düştüğü hain saldırıyı HBDH üstlendi.

Bursa Osmangazi’de Mudanya Yolu Sanayi Caddesi’nde cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse yapılan saldırıyı Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) üstlendi.

Saldırı sonucu bir infaz koruma memuru yaşamını yitirirken dört kişi de yaralanmıştı.

HBDH imzasıyla yayımlanan açıklamada saldırının “Hapishane müdürlerine, gardiyanlara, tutsakların katledilmesine onay veren raporları imzalayan Adli Tıp sorumlularına uyarı” olarak gerçekleştirildiği söylendi.

Patlama günü olay yerine giden Bursa Valisi Yakup Canbolat, el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla yönetilmiş olabileceğinin değerlendirildiğini, patlayıcının elektrik direğinin dibine döşendiğinin belirlendiğini söylemişti.

 

Etiketler HBDH 1 gardiyan şehit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elinde altın ve dövizi olanlar dikkat! İslam Memiş tarih vererek uyardı
Masumlar Apartmanı hayranlarına kötü haber! Final tarihi belli oldu
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’yi rahmetli Haydar Dümen'e döndürdüler
İstanbul'da polis memurunu dövüp silahını aldılar
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ''uçuyoruz'' diyenlere tek kelimelik tepki
Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri...
Çin'de koronavirüs paniği! Halk marketleri talan etti
Bakan Koca bayram müjdesini açıkladı: ''Bayramı bayram gibi kutlayacağız''
Ankara güne depremle uyandı! Korkutan deprem
Eve girip köpeğini alan kurdu sopayla kovaladı! ''Böyle bir şey hiç görmedim''