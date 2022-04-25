Bursa’da 1 şehit verdiğimiz terör saldırısını o örgüt üstlendi
Bursa Osmangazi'de Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse düzenlene ve 1 gardiyanın şehit düştüğü hain saldırıyı HBDH üstlendi.
Bursa Osmangazi’de Mudanya Yolu Sanayi Caddesi’nde cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse yapılan saldırıyı Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) üstlendi.
Saldırı sonucu bir infaz koruma memuru yaşamını yitirirken dört kişi de yaralanmıştı.
HBDH imzasıyla yayımlanan açıklamada saldırının “Hapishane müdürlerine, gardiyanlara, tutsakların katledilmesine onay veren raporları imzalayan Adli Tıp sorumlularına uyarı” olarak gerçekleştirildiği söylendi.
Patlama günü olay yerine giden Bursa Valisi Yakup Canbolat, el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla yönetilmiş olabileceğinin değerlendirildiğini, patlayıcının elektrik direğinin dibine döşendiğinin belirlendiğini söylemişti.
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