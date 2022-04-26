Bursa'da düşen uçakta hayatını kaybeden pilotun cenazesi memleketine gönderildi

Bursa'da uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Murat Avşar'ın cansız bedeni, kılınan cenaze namazının ardından memleketi Mersin'e gönderildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz gün tek motorlu eğitim uçağı düşmüştü.

Yaşanan korkunç olay sonrası incelemelerin ardından ise enkaz sokak ortasından kaldırıldı.

Düşen uçağın içerisindeki eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile pilot Murat Avşar (32) ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Pilot için cenaze namazı kılındı

Bu bağlamda Murat Avşar'ın cenazesi, İnegöl'ün Esentepe Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki evine getirilerek gözyaşlarıyla helallik alındı. Daha sonra Avşar için Alanyurt Hudai Cami'nde cenaze namazı kılındı.

Acılı anne ayakta durmakta güçlük çekti

Ayakta durmakta güçlük çeken annesi Ayşe Avşar, oğlunun tabutuna sarılarak ağladı. Murat Avşar'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü.