  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. O ilimizdeki kabus kamerada! 16 dakikada 85 şimşek!

Bursa'da kabus anı kamerada! 16 dakikada 85 şimşek!

Güncelleme:

Bursa'da hafta sonu boyunca süren sağanak yağışlar sırasında gece boyunca çakan şimşekleri görüntüleyen bir gökyüzü fotoğrafçısı, sadece 16 dakikada tam 85 şimşeği fotoğraflamayı başardı.

Bursa’da cuma gecesinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, şimşekler ise geceyi aydınlattı.

Kendi yaptığı teleskopla, yıl boyu gökyüzünü gözlemleyen Şenol Şanlı, şimşekleri fotoğrafladı. Osmangazi ilçesindeki evinin çatısından Bursa semalarındaki şimşekleri fotoğraflamaya başlayan Şanlı, Samanlı Dağları üzerindeki 85 şimşeği 16 dakikada fotoğrafladı.

İşte o akıl almaz anlar:

Bursa'da hafta sonu boyunca süren sağanak yağışlar sırasında gece boyunca çakan şimşekleri görüntüleyen bir gökyüzü fotoğrafçısı, sadece 16 dakikada tam 85 şimşeği fotoğraflamayı başardı.

Bursa'da hafta sonu boyunca süren sağanak yağışlar sırasında gece boyunca çakan şimşekleri görüntüleyen bir gökyüzü fotoğrafçısı, sadece 16 dakikada tam 85 şimşeği fotoğraflamayı başardı.

 

Etiketler bursa gökyüzü fotoğrafçısı şimşek yıldırım fotoğraf Şenol Şanlı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zeynep Bastık'tan konuk olduğu programda sunucuya olay sözler
Nevşin Mengü'nün ''orgazm'' itirafı İbrahim Selim ile Bu Gece'ye damgasını vurdu
Yağışlar devam edecek... Sel ve su baskını uyarısı
19 Haziran haftası burç yorumları...
İzmir'i sel yuttu! Evler, arabalar sular altında...
Motorine bir dev zam daha!
Üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi
Sağanak yağış felç etti! Hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi
Dolar, Euro ve altın yeniden zirvede
Gülşen transparan sahne kıyafetiyle yine çok cesurdu