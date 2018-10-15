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  3. 15 Ekim 2018 16:47

Büyükbeden mankene büyük tepki

Büyük beden moda kavramına yeni bir soluk getiren Asley Graham, paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı.

Büyükbeden mankene büyük tepki
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Büyük beden moda kavramına yeni bir soluk getiren Ashley Graham, instagram'da paylaştığı fotoğrafla hayranları arasında tartışma başlattı.

Toplumun geniş kesimi tarafından 'beden olumlama'ya destek verdiği gerekçesiyle takdir gören Ashley Graham, renkli bir elbise giydi ve bunu sosyal medyada paylaştı.

Graham'ın eski fotoğraflarına kıyasla çok kilo verdiğini söyleyen takipçileri, "Senin olayın büyük beden olmandı" yorumunda bulundu. 30 yaşındaki modeli destekleyenler ise "İstediğini yapabilirsin" dedi. 

Akşam

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