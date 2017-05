Bylock yazışmalarında Enes Kanter detayı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kriptosu çözülen ByLock yazışmaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ davalarının görüldüğü ağır ceza mahkemelerine gönderildi. Yazışmalar arasında FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Enes Kanter'in All Star seçilmesi için destek istenmesi de dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından kriptosu çözülen ByLock yazışmaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırıldı.

Başsavcılık, örgüt mensuplarının ByLock yazışma içeriklerini, darbe girişimi ve FETÖ üyelik davalarının görüldüğü mahkemelere gönderdi.

FETÖ davalarından yargılanan sanıklar ile avukatları, ByLock kullandıklarına dair tespitin tek başına yeterli olmayacağını, ByLock mesaj içeriklerinin açıklanması gerektiğini dile getiriyordu.

Kripto çözümlerin devam etmesi nedeniyle FETÖ darbe girişiminden yer alan askerler başta olmak üzere örgüt üyeliği nedeniyle hakkında dava açılan sanıklar için tanzim edilen iddianamelerde, ByLock yazışmalarına yer verilememişti.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2010 KPSS sorularının sızdırılması davasının sanıklarından Adem Köseoğlu'na "mismail" rumuzlu kullanıcı tarafından 25 Aralık 2015'te gönderilen ve dava dosyasına giren ByLock mesajı, örgüt üyelerini etkilemek için Hz. Muhammed'in adının kullanıldığını ortaya koydu. Söz konusu rüyada, Hazreti Muhammed'in "Haşir meydanında sizi (örgüt üyeleri) almadan, Firdevs cennetine girmeyeceğim. Şefaatim inşallah size nail olacak." dediği iddia edildi.



ByLock yazışmalarında, "abi ve ablalar"ın Hazreti Peygamberin bulunduğu bir mecliste toplandığı sözde rüyanın, "Allah Resulü'ne soru soruyoruz. Bir arkadaş ayağa kalktı, 'Ya Resulallah bugünlerde olan bu olay ve hadiselerden bize ne tavsiye edersiniz?' En son ben kalkıp 'Ya Resulallah ahir zamanda gelen sizin yolunuza sahip çıkan biz kutsiler, yarın kabrin öbür tarafında, kıyamet sabahı, haşir meydanında biz ve siz nasıl olacağız?' Allah Resulü buyurdular ki 'Haşir meydanında sizi almadan Firdevs cennetine gitmeyeceğim. Şefaatim inşallah size nail olacak' dedi." şeklinde örgüt üyelerine aktarıldığı tespit edildi.

"Örgüt üyeleri Allah tarafından korunuyor, endişe etmeyin"

"06ismail" rumuzlu kullanıcının 28 Aralık 2015'te gönderdiği mesajda, cemaate yönelik operasyonların "algı" amaçlı olduğu, "hizmete gönül vermiş insanların yalnızlaştırılmak istendiği" öne sürüldü.

Cemaat üyelerinin en büyük özelliğinin "adanmışlık" olduğu savunulan mesajda, "Örgüt üyelerinin Allah tarafından korunduğu, yaşanacak gelişmelerden kimsenin endişe duymaması gerektiği" iddia edildi.

Mesajın devamında şu ifadelere yer verildi:



"Zalimin tasallutuna müstahakmışız, Allah tahammül gücü versin. Bir an önce bizi bu beladan kurtarsın. Endişe etmeyiniz, bizler 'inayet' altındayız. Bu dünya, dayanma dünyasıdır, darılma dünyası değil. O gün, yüzü gülmedik bir mazlum ve mağdur, ettiklerine nadim ağlamadık da bir zalim kalmayacaktır. Bu harekete gönül vermiş insanların en büyük dinamiği adanmışlıktır. Ülkenin artık kabuktan öze doğru bir yolculuğa ihtiyacı vardır. Bu ismi müsemma bir duruşun, yiğitçe ve kararlı bir yolcuğu olmalıdır. İsmiyle müsemma olanlar, sizleri kutluyorum, isimleriniz dillere destan, gönüllere sultan olacak."

Enes Kanter için twitter seferberliği

"yusuf42" rumuzlu kişinin 8 Ocak 2016'da gönderdiği mesajda ise sosyal medyadan FETÖ'ye bağlığını dile getiren basketbolcu Enes Kanter için internet üzerinden seferberlik yapıldığı yer aldı.

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Kanter'in, "Allstar" seçilebilmesi için örgüt mensuplarına, "Enes Kanter #NBAVote" etiketi ile sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmaları talimatı veriliyor.



Söz konusu mesajda, "Tweet at, Facebook ve Instagramda paylaş, oyunu kullan, Enes Allstar olsun. Her RT bir oy. Abi destek olunabilir mi?" ifadeleri kullanıldı. Örgüt üyelerinin bütün çabalarına rağmen Kanter, NBA All Star oylamasında yaklaşık 48 bin oy alarak 10'uncu olabilmişti.

Şehitleri kullandılar

Örgüt üyelerinin ByLock mesajlarında, FETÖ'ye finansal destek bulabilmek için "şehit" ve "şehitlik" kavramlarının kullanıldığı da dikkati çekti.



ByLock yazışmalarında, Çanakkale'de FETÖ'ye ait bir yurdun bulunduğu sokakta yaşayan şehit ailesinin, yurdun yöneticilerine, çocuklarının düğün masrafları için biriktirdikleri yüklü miktarda parayı vermesi ise şöyle aktarıldı: "Zarfın içinde 96 bin lira para vardı. Müdüre 'Oğlum, bu parayı hizmetinizde harcayın' dedi. Yurt müdürü 'Hayırdır, siz sokağın başında oturan amca değil misiniz?' der. 'Evet oğlum, benim bir evladım vardı. Askere gitmeden önce iş ve evlilik için yüz bin lira biriktirmiştik. Askere gitti, şehit düştü. Evladım biz bu parayı hayrına dağıtalım dedik. 4 bin lirasını dağıttık. Dün gece oğlumu rüyamda gördüm, 'Baba kalan 96 bin lirayı başka yere verme, bizim sokağın yukarısındaki yurda götür. Asıl makbule geçen hayır yeri orasıdır. Hocaefendinin arkadaşlarına şehitler bile gıpta ediyorlar, onların makamına kimse çıkamıyor' dedi oğlum."