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  3. 02 Ekim 2018 23:54

Camide görünce yakalayıp kavanoza koydular

Elazığ'da sabah namazını kılmaya gelenler içerde yılan gördü.

Camide görünce yakalayıp kavanoza koydular
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Elazığ merkez Yenimahalle'deki Tevfikiye Camii'ne sabah namazını kılmaya gelenler, içeride yılan gördü. Yılanı yakalayıp, cam kavanoza koyan cemaat, belediye görevlilerine verdi.

Merkez Yenimahalle'de bulunan Tevfikiye Camii'ne sabah namazını kılmak için gelenler, içeride yılan olduğunu fark etti. Önce panik yaşayan cemaat, daha sonra kısa süren çalışma sonucu yılanı yakalayıp, cam kavanoza koydu.

Cemaatin ihbarı üzerine camiye gelen Elazığ Belediyesi'nden görevliler, yılanı aldı.

Yılanın camide yakalanma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

DHA

yılan , sabah namazı , cami
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