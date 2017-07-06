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  3. 06 Temmuz 2017 16:08

Çamlıca gişelerinde çalışmalar başladı ! 4 şerit kapatıldı...

İstanbul'da Çamlıca gişelerde serbest geçiş sistemine geçilmesi için çalışmalar başladı.

Çamlıca gişelerinde çalışmalar başladı ! 4 şerit kapatıldı...
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İstanbul 'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün ardından bu kez de Çamlıca gişelerde serbest geçiş sistemine geçilmesi için çalışmalar başladı. İstanbul istikametinde 4 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmaların 30 Ağustos’ta tamamlanması planlanıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın açıklamasının ardından Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemine geçiş çalışmaları başladı. TEM otoyolunun İstanbul istikametinde 4 şerit trafiğe kapatılarak bölgedeki gişelerin yıkılması için işlemler başladı. Otoyoldan geçişler İstanbul istikametine şu anda sağ tarafta bulunan gişelerden yapılabiliyor.

Bu bölgede gişelerin yıkılmasının ardından, serbest geçiş sistemi için kamera ve elektronik sistemlerini taşıyacak çelik taklar yerleştirilecek. Yapılan plana göre kademeli olarak bölgedeki tüm gişeler yıkılarak kaldırılacak.

30 AĞUSTOSTA BİTECEK

30 Ağustos’ta tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Fatih Sultan Mehmet köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün ardından Çamlıca gişelerde de Serbest geçiş sistemine geçilmiş olunacak.

DHA

serbest geçiş sistemi , çamlıca gişeleri , çalışma