Can pazarı ! Çok sayıda yaralı var...
Can pazarı ! Çok sayıda yaralı var...
Saadet Partisi'nden aday açıklaması !
Saadet Partisi'nden aday açıklaması !
Helikopterli operasyon ! Didik didik aradılar...
Helikopterli operasyon ! Didik didik aradılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı Twitter'dan paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı Twitter'dan paylaştı
Sabah Kadıköy akşam Mecidiyeköy... Herkes şaşırdı !
Sabah Kadıköy akşam Mecidiyeköy... Herkes şaşırdı !
ABD'den bir S-400 tepkisi daha !
ABD'den bir S-400 tepkisi daha !
Erdoğan-Destici görüşmesinden kritik mesajlar
Erdoğan-Destici görüşmesinden kritik mesajlar
İlk şeker fabrikası ünlü iş adamına satıldı
İlk şeker fabrikası ünlü iş adamına satıldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 27 Nisan 2018 22:34

Can pazarı ! Çok sayıda yaralı var...

Elazığ-Dİyarbakır yolunda yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 30 kişi yaralandı.

Can pazarı ! Çok sayıda yaralı var...
A+ A-

Elazığ - Diyarbakır karayolunun Gezin Mahallesi mevkiinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2’si ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Elazığ’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Hazar gölü kenarındaki Gezin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 

Elazığ’dan Diyarbakır istikametine giden, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu midibüsü, Hazar gölü yakınlarında yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 2’si ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Elazığ’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

Kaza nedeniyle karayolu trafiğe bir süre kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

can pazarı , yaralı , yolcu midibüsü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM