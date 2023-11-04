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Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 02.50 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin, yerin 15.73 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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