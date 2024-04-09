Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek mazbatasını aldı

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde Çanakkale'nin yeni belediye başkanı seçilen Muharrem Erkek, mazbatasını aldı ve görevine başladı.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Çanakkale Belediye Başkanlığına seçilen Muharrem Erkek, 9 Nisan 2024 Salı günü Çanakkale Adliyesinde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Buradaki törenin ardından ise Yeşil Yerel Yönetim Binası Başkanlık Makamında Başkanlık Mührü devir teslim töreni gerçekleşti.

Çanakkale Adliyesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, CHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan başta olmak üzere yoğun bir katılımla gerçekleşen Mazbata töreninde, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte İlçe seçim kurulundan mazbatasını alan Muharrem Erkek, “Anlamlı bir günde arife gününde mazbatamızı aldık. Yarın bayram başlıyor. Öncelikle Çanakkale halkına teşekkür ediyorum. Onların bize duyduğu güveni asla boşa çıkartmayacağız. Bugün Belediye Başkanı olarak ben, belediye meclis üyelerimiz ve il genel meclis üyelerimiz hep birlikte mazbatalarımızı aldık. Görevlerimize başlıyoruz. Öncelikle teşekkürümüz Çanakkale halkına. Çanakkale halkının, Çanakkale’nin belediye başkanı olarak önümüzdeki süreçte tüm hemşehrilerimizle birlikte çok güzel şeylere imza atacağız. Bizler için bir sevdadır Çanakkale. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz ve çok çalışacağız. Bu güzel şehre layık olacağız. Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde Çanakkale’yi birlikte yöneteceğiz. Her şey çok güzel olacak” dedi.

Çanakkale'nin yeni belediye başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Adliyesinde düzenlenen mazbata töreninin ardından devir - teslim töreni için Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binasına geçti. 22 yıldır taşıdığı Başkanlık mührünü teslim edecek olan Başkan Ülgür Gökhan, yeni Başkan Muharrem Erkek’i belediye binası girişinde çiçeklerle karşıladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, CHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye çalışanları başta olma üzere çok sayıda davetlinin katıldığı karşılama ve devir teslim töreninde bir önceki dönemin Belediye Başkanı İsmail Özay, 2002-2024 dönem Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve yeni seçilen Belediye Başkanı Muharrem Erkek, kentte uzun yıllardır devam eden sosyal demokrat belediyecilik anlayışının sürdürülerek, kentlilerin bir arada ve mutluluk içerisinde yaşamaya devam edeceklerine ilişkin mesajlarını paylaştı.

Törende ilk olarak bir konuşma yapan Başkan Gökhan, “Ramazan Bayramının arifesinde, Bayramı buradan başlatıyoruz. Bugün gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. 2002 yılında sayın İsmail Özay’ın milletvekili olması dolayısıyla Meclisten seçildiğim Çanakkale halkının temsilcisi olma görevimi, 22 yıl boyunca onurla taşıdım ve alnım açık, başım dik olarak şimdi yeni bir sosyal demokrat belediye başkanı sayın Muharrem Erkek’e devrediyorum. Muharrem Erkek, belediyeye yabancı biri değil. 2004 ve 2009’da Belediye Meclis Üyeliği yaptı, yine beraberdik. Kendisi belediyeyi bilen bir kimlik. Daha sonra o da Milletvekili oldu. Parti yöneticiliği, Genel Başkan Yardımcılığına kadar yükseldi. Çanakkale’nin son 35 yıldır sosyal demokrat iktidarına, bir 5 yıl daha ilave etmek, 40 yıla tamamlamak ve daha sonraki yıllara da önderlik etmek için bugün mazbatasını aldı, yola koyuldu. Yolu açık olsun, ben ne zaman isterse, ihtiyaç duyduğu her anda mutlaka destekçisi olacağıma, bilgi birikimimi aktaracağıma söz veriyorum. Başarısı için onun kadar çalışacağıma söz veriyorum” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Av. Deniz Yücel de törende birer konuşma yaparak Belediye Başkanı Muharrem Erkek’i tebrik ederek, görev ve çalışmalarında başarılar diledi.

'BİR SEVDADIR ÇANAKKALE'

Gökhan’ın konuşmasının ardından sözü alan Başkan Muharrem Erkek ise, önceki dönem Belediye Başkanları İsmail Özay ve Ülgür Gökhan başta olmak üzere, Çanakkale halkına teşekkürlerini ileterek konuşmasına başladı. Başkan Erkek, “Hep birlikte; işçisinden Başkanına kadar tüm belediye çalışanlarımızla birlikte, Çanakkale’nin sivil inisiyatifi ile birlikte, meslek odaları ile birlikte, tüm hemşerilerimizi kucaklayarak, birlikte çok güzel işlere imza atacağız. Çanakkale dünyanın en güzel şehri, bizim için bir sevdadır Çanakkale. Çok özel bir kentte yaşıyoruz. Çanakkale’de bugüne kadar kimliği, inancı, dünya görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun, hep birlikte barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Bugün Çanakkale, barışın ve özgürlüklerin kentiyse, bunda sayın Reşat Tabak’ın, sayın İsmail Özay’ın, sayın Ülgür Gökhan’ın sosyal demokrat anlayışının çok büyük bir katkısı var. Onun için Çanakkale halkı çok önemli bir karar verdi, onun için bizim sorumluluğumuz çok yüksek. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ve çok çalışarak bu kadim kente layık olacağız.

En önemli projemiz, katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir olmaktır. Halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın tam merkezine oturtacağız. Onun için halkçı belediyecilik taahhütnamesini imzaladık seçimden önce ve tüm Çanakkale halkıyla paylaştık. O taahhütnamemiz aynı zamanda bizim yönetim anlayışımızın temelidir. Çanakkale’de sosyal demokrat belediyecilik devam edecek ve her şey çok güzel olacak” dedi.

ERKEK; MÜHRÜ ALDI

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Başkanlık makamına çıkılarak devir – teslim töreni gerçekleştirildi. Başkan Gökhan, mührü yeni Başkan Erkek’e teslim ederek görevinde başarılar diledi. Tören, belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Burada da bir konuşma yapan Başkan Erkek, “Bu mührü taşıyan, kullanan tüm Belediye Başkanlarıma hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli Başkanımla 10 yıl birlikte çok yakın çalıştık. Çanakkale’nin hakkını ve hukukunu her zaman ne kadar titizlikle koruduğunu çok iyi biliyorum. Aynı şekilde önümüzdeki dönemde de temel felsefemiz, temel anlayışımız ve ilkemiz, kamu yararı olacaktır. Çanakkale’nin hakkını ve hukukunu korumaya devam edeceğiz, katılımcı olacağız, şeffaf ve hesap verilebilir olacağız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Mührümüzü teslim aldık, ileride tertemiz bir şekilde bu mührü yine bir arkadaşımıza devredeceğiz” dedi.

Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesi sona erdi.