Caner Erkin'le ilgili bomba iddia: Trabzonspor'a transfer mi oluyor?

Sezon başında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olan Caner için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'de fırtınalar estiren Trabzonspor'da sol bek pozisyonu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında Fenerbahçe'den Vitor Pereira'nın isteğiyle gönderilen tecrübeli oyuncu için Trabzonspor iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Bordo-mavililerin, deneyimli sol bek Caner Erkin'le temas kurduğu iddiaları sonrası taraftarlar kazan kaldırdı.

"CANER ERKİN'İ İSTEMİYORUZ"

Trabzonspor taraftarı, sosyal medyada yaptıkları binlerce paylaşımla "Caner Erkin'i istemiyoruz" etiketini gündemin zirvesine taşıdı. Deneyimli sol bekin Fenerbahçe geçmişinin olmasından dolayı bu transfere karşı çıkan taraftarlar, Trabzonspor yönetimine çok net mesaj gönderdi.