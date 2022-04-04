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Canlı yayında skandal ''iftarlık'' önerisi: ''Özlemişse hanımıyla açabilir''

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen Yeni Akit'in televizyon kanalında Dünya Hafızlık Eğitim Derneği Başkanı Mesut Özdemir "insan özlemişse orucunu hanımıyla da açabilir" diyerek skandal bir ifadeye imzasını attı.

İktidara yakınlığıyla bilinen AKİT TV’de yayınlanan İnanan Genç isimli programdaki tepki çeken ifadeleri yeniden gündeme geldi. O anlar sosyal medyada paylaşılırken çok sayıda tepki topladı.

Programa konuk olan Dünya Hafızlık Eğitim Derneği Başkanı Mesut Özdemir, “orucunu hanımıyla da açabilir” dedi. Özdemir devamında "Bak söyleyim sana; belki çok tuhafınıza gidecek. Bir insan, gerçekten hanımını çok özlemiş dayanamamış iftara kadar beklemiş orucunu hanımıyla da açabilir. Evet var bu, fıkıh kitaplarında” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler Dünya Hafızlık Eğitim Derneği Başkanı Mesut Özdemir hanımı orucunu açabilir iftar Mesut Özdemir
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