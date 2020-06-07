Canlı yayında takipçisine hakaret edince 1 milyonluk hesabı kapatıldı #tahaduymaz

Kısıtlı maddi imkanlarla çektiği yemek videolarıyla kısa sürede milyonlarca kitleye ulaşan Taha Duymaz’ın canlı yayında bir takipçisine hakaret etmesinden dolayı Instagram hesabı kapatıldı.



Hatay'da, yaşadığı köy evindeki mutfağında kendi imkanlarıyla yaptığı yemek ve tatlı çeşitleriyle sosyal medyada fenomen olan Taha Duymaz, Instagram hesabının kapatılmasıyla şok yaşadı. Maddi imkânsızlıklar içerisinde videolarını çeken Taha Duymaz, Instagram açtığı canlı yayında gelen yorum üzerine takipçisine hakaret etti.

1 MİLYONLUK HESABI KAPATILDI

Taha'nın hakareti sonrası hesap çok sayıda kişi tarafından şikayet edildi. Şikayetlerin ardından 1 milyon takipçiye sahip olan hesabı kapatılan Taha Duymaz, yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Üzüntüsünü dile getiren Taha, milyonluk hesabının kapatılmasının ardından "Sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Kendime gelemedim" açıklamasını yaptı.



17 yaşındaki fenomenin Instagram hesabının kapatılmasının ardından, Twitter’da kullanıcılar Taha’ya destek amacıyla, “#TahaDuymaz” etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Kaynak Yeniçağ: Şöhret Taha'nın başını döndürdü: Canlı yayında hakaret edince milyonluk hesap kapatıldı