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Çayın atığından ilaç etken maddesi üretildi

Karadeniz bölgesinde çay üretimi ve işlenmesi sırasında ortaya çıkan atık maddeleri yüksek teknoloji ile işleyen AR-GE firması, çeşitli ilaç etken maddeleri üretti.

Her yıl özellikle Karadeniz bölgesinde çay üretimi sırasında ortaya çıkan atık maddeler üzerine bir çalışma yapan AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, geliştirdikleri yeni sistem ile bu maddelerden yüksek oranda ilaç etken maddeleri üretmeyi başardı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Faruk Durukan, "Karadeniz yöremizde çayların yüzde 10 ile yüzde 15 arasında çayın dışında kalan kullanılmayan, ekonomik değeri olmayan bir kısım vardı. Bunlar çay olamıyor. Yani bu çayı olmayan malzemelerden antioksidanları alarak yeni ilaç etken maddeleri ürettik. Zaten dünya artık yeni doğal antioksidanlar üzerine gidiyor. Bu da bizim attıklarımızın ekonomiye katılmasıdır" dedi.

Her yıl özellikle Karadeniz bölgesinde çay üretimi sırasında ortaya çıkan atık maddeler üzerine bir çalışma yapan AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, geliştirdikleri yeni sistem ile bu maddelerden yüksek oranda ilaç etken maddeleri üretmeyi başardı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Faruk Durukan, "Karadeniz yöremizde çayların yüzde 10 ile yüzde 15 arasında çayın dışında kalan kullanılmayan, ekonomik değeri olmayan bir kısım vardı. Bunlar çay olamıyor. Yani bu çayı olmayan malzemelerden antioksidanları alarak yeni ilaç etken maddeleri ürettik. Zaten dünya artık yeni doğal antioksidanlar üzerine gidiyor. Bu da bizim attıklarımızın ekonomiye katılmasıdır" dedi.

Etiketler çay çay atığı tıbbi madde ilaç etken maddesi
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