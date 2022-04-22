Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart!

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelirken maşın henüz 35. saniyesinde kırmızı kart geldi.

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya henüz daha ilk dakika dolmadan çıkan kırmızı kart damga vurdu.

BAIANO BU SEZON 4. KEZ KIZARDI

Maçın henüz 35. saniyesinde Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano, Kim Min-Jae'ye yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 4. kez kırmızı kart gördü.