Çelikler Afşin Elbistan Termik Santrali zehir saçıyor !

Termik santrallar zehir saçmaya devam ediyor. Çelikler Afşin Elbistan Termik Santrali'nin baca filtresiz olarak çalıştığı anlar yurttaşlar tarafından görüntülendi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bir yurttaş, "Elbistan A Termik Santral bugün 07:45. Çelikler holding 31 Aralık'a kadar ne kazanırsam artık diye santrali hergün böyle çalıştırıyor. Herkesi öldürecek bu katiller sesimizi duyun" diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, filtresiz termik santrallere mevzuata uyum için 2.5 yıl daha süre veren torba yasanın 50. maddesini veto etmişti.

Erdoğan'ın değişikliği veto ettiği, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından duyurulmuştu.

Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Termik santrallere birkaç sene daha süre tanınmasını içeren yasa teklifi Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmiştir" açıklamasını yapmıştı.