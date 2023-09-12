Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Sivil darbe diyerek 15 Temmuz'a mazeret üretmeye devam ediyorlar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 16.20'de başlayan toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(12 Eylül'ün 43. yıl dönümünü) Hukuk dışı vatanseverlik olmaz her darbe ihanettir. Her darbe büyük kötülüklere neden olmuştur.

"15 TEMMUZ'A MAZERET ÜRETMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına dönük olarak kabul etmeme şeklinde tavrını sürdürmeye çalışıyor. 20 Temmuz'da ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kendisine kanunların verdiği yetkiyi kullanarak o gün darbeye karşı çok önemli tedbirler aldı. O günden beri kanun içinde alınan tedbirlere Kılıçdaroğlu sivil darbe diyerek 15 Temmuz'a mazeret üretmeye devam ediyorlar. Demokrat olmadığını gösteren açıklamalara devam ediyor.

"BİZ KARADENİZ'İN BİR ÇATIŞMA ALTINDA BULUNMASINI İSTEMİYORUZ"

Dünyanın karşı karşıya kaldığı bu savaş durumunun bütün dünya sistemini etkilediği görüldü. Herkesin savaşla ilgili senaryoları var ama barış konusunda ısrar edenin Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türkiye olduğu görülüyor. 17 Temmuz'da sona eren Tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri devam ediyor. Rusya ve Ukrayna'nın alternatif sunumları oldu. Ama biz Karadeniz'in bir çatışma altında bulunmasını istemiyoruz.

"2 TARAFINDA MASAYA DÖNMEK İÇİN BEKLENTİLERİ VAR"

Bu sürecin BM ile birlikte yürütülmesini ikrar ediyoruz. İki tarafında masaya dönmek için Batı'dan beklentileri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bu diplomasinin bu krizi çözmek için önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz. 1 milyon ton Rus tahılının Afrika ülkelerine gönderilecek olması insanlık için oldukça önemli. Burada Rusya-Türkiye-Katar iş birliği de oldukça önemli. Birleşmiş Milletler'in girişimiyle oluşan tahıl koridoru anlaşmasının yeniden devreye girmesi gerekiyor. BM aracılığıyla müzakere Türkiye'nin esas pozisyonunu oluşturuyor.

"AFRİKA BİRLİĞİ'NİN G-20 ZİRVESİNE KABUL EDİLMESİ OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Afrika Birliği'nin G-20 zirvesine kabul edilmesi oldukça önemlidir. Ukrayna savaşının son bulması için bir girişimin bildiriye girmesi de umut vericidir. Türkiye'nin öncülük ettiği pek çok şey zirve bildirgesine girdi. Bakanlar Zirvesi'nde bir sonuç çıkmamıştı ama Liderler Zirvesi'nde bildirge çıkarılması bu bakımdan önemli. İstanbul Anlaşması'nın sonuç bildirgesine girmesi önemli olmuştur.

"KUTSAL KİTAPLARA SALDIRILAR, BİR FAŞİST DALGA HALİNE GELMİŞTİR"

Kutsal kitaplara yönelik saldırılar dünyada bir faşist dalga haline gelmiştir. Buna karşı gelişmiş ülkeler tedbir geliştirememektedir. Nefret suçlarının oldukça yaygınlaştığı bir tablo ortaya çıkıyor. Biz buna karşı gerekli bütün tepkileri ortaya koyuyoruz.

AVRUPA BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Seçim sonrasında Avrupa Birliği ile ilişkiler ilerlemiştir. Bu konuda vize serbestisi ve gümrük birliği öne çıkmaktadır. Dünya bu kadar istikrarsızlaşırken dünya üzerinde bu kadar kaotik gelişmeler oluşurken Türkiye-Avrupa Birliği yakınlaşması oldukça önemli olacaktır."