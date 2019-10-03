Cem Küçük'e çok konuşulacak yanıt !

Nagehan Alçı’nın Habertürk'te katıldığı bir programda "Devlet şayet katil devletse, ona sonuna kadar da katil devlet denir. 1994’te Türkiye katil devlete sahipti" demişti.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Alçı'nın sözlerine Twitter hesabından "FETÖ artığı Nagehan Alçı’yı el üstünde tutan yaklaşımları devam ettiği sürece yayın davetlerine katılmayacağım" şeklinde tepki göstermişti.

Tartışmaya yandaş Cem Küçük de katıldı. Küçük, "Ahmet Yavuz Nagehan'a dümdüz gidiyor ama Nagehan elindeki en güçlü kozu kullanmıyor. Ben biliyorum Ahmet Yavuz içerideyken oğlu Selim Yavuz, Nagehan'a geldi ve babasının hapisten çıkması için yardım istedi. Nagehan ta o zaman bunu bana kendi anlattı. Detaylarını kendi anlatsın" dedi.

Yavuz ise Küçük'e şu yanıtı verdi:

"Şıracının şahidi bozacı olurmuş! Organize paslaşmalar başladı. Hain süreçte oğlum dahil çocuklarımız ulaşabildikleri bütün gazetecilere dava dosyasını/sahtelikleri anlatmıştır. N. Alçı da bunlardan biridir. Hiçbir kişisel yardım talebinde bulunulmamıştır. Mesele budur..."

Ergenekon davasında yargılanan ve 13 ay hapis yatan Emekli Orgeneral Ergin Saygun'un kızı Ece Saygun Aslan da konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Aslan'ın paylaşımları şöyle: