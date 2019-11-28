Cem Uzan Türkiye'ye geri mi dönüyor ? Avukatı açıkladı

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.

Genç Parti İstanbul İl Başkanlığı, bugün "Cem Uzan’ ın Türkiye’ye dönüşü ile ilgili hukuki süreç" konusunda bir bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenledi. uyurdu.

Toplantıda, konuşan Cem Uzan’ın avukatı, Genç Parti Hukuk Müşaviri ve Genç Parti Sözcüsü Avukat Metin Altmışkara şu açıklamalar yaptı:

"27.11.2019 (dün) tarihinde yargılamaların yenilenmesi talebiyle gerekli başvurular yapılmıştır. Yaptığımız başvuruların 15-20 gün içerisinde sonuçlanacağını düşünüyoruz."