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  3. 28 Kasım 2019 14:19

Cem Uzan Türkiye'ye geri mi dönüyor ? Avukatı açıkladı

Uzun süredir Fransa'da bulunan Cem Uzan'ın Türkiye'ye geri döneceği iddiaları sık sık kamuoyunda konuşuluyordu. Uzan'ın avukatı Metin Altmışkara bugün bu iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Cem Uzan Türkiye'ye geri mi dönüyor ? Avukatı açıkladı
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Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.

Genç Parti İstanbul İl Başkanlığı, bugün "Cem Uzan’ ın Türkiye’ye dönüşü ile ilgili hukuki süreç" konusunda bir bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenledi. uyurdu.

Toplantıda, konuşan Cem Uzan’ın avukatı, Genç Parti Hukuk Müşaviri ve Genç Parti Sözcüsü Avukat Metin Altmışkara şu açıklamalar yaptı:

"27.11.2019 (dün) tarihinde yargılamaların yenilenmesi talebiyle gerekli başvurular yapılmıştır. Yaptığımız başvuruların 15-20 gün içerisinde sonuçlanacağını düşünüyoruz."

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