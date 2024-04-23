Cem Yılmaz ''Şu alkolü bırak'' diyen isme sert çıktı

Son zamanlarda dikkat çeken paylaşımlarıyla adından söz ettiren Cem Yılmaz, kendisine "Alkolü bırak" yazan bir akademisyene karşı sessiz kalmadı. Yılmaz'ın tepkisi sosyal medyada geniş yankı buldu ve gündem oldu.

Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddia edilen paylaşımlarıyla dikkat çeken Cem Yılmaz gündemden düşmüyor.

Cem Yılmaz, kendisine yönelik eleştirilere bu kez X hesabından yaptığı paylaşımla ateş püskürmüştüç Yılmaz; "Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş. Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var" demişti.



Yılmaz son olarak kendisine "Şu alkolü bırak içme şu zıkkımı" yazan Doç. Dr. Ömer Coşkun'a yanıt verdi.

Yılmaz kendisine gelen yorumları paylaşarak "Doçent doktor diyor ama doçent hasta olmalı! Yanlış yazılmış hadi var sen de sözünü söyle doçent" dedi.