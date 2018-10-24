Cemal Kaşıkçı için kuyuda arama yapılacak

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Konsolosluk binası bahçesinde ve kuyuda arama yapılacak. Güvenlik kaynaklarının ilk verdiği bilgilere göre, bahçede ve kuyuda arama yapılmasına Suudi yetkililerce izin verilmediği duyurulmuştu.

BELGRAD ORMANI'NDA KEŞİF YAPMIŞLAR

Öte yandan Kaşıkçı soruşturmasında, cinayetten önce konsolosluğa ait diplomatik plakalı araçla Belgrad Ormanı'nda keşif yapıldığı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

Olayın aydınlatılması için yoğun çaba harcayan ekipler, başta konsolosluk çevresi olmak üzere kentin birçok noktasındaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

2 BİN SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Bu kapsamda İstanbul'da Atatürk Havalimanı, Levent ve Sultanahmet başta olmak üzere 62 noktada bulunan 137 kameradan alınan 2 bin saatlik görüntü, özel ekip tarafından incelendi.

Görüntüler üzerinden, Kaşıkçı'nın infazı için geldiği belirlenen 15 kişilik Suudi ekip ile konsolosluk yetkililerinin, olay öncesi ve sonrasındaki hareketleri adım adım tespit edildi.





Kaşıkçı'nın havalimanında Türkiye'ye gelişi

Görüntülerde, konsolosluk yetkililerinin olaydan bir gün önce 1 Ekim'de akşam saatlerinde diplomatik plakalı bir minibüsü, bahçe kapısından içeri girip giremeyeceğini denedikleri yer alıyor.

Öte yandan, 1 Ekim'de 3 kişilik bir ekibin de tarifeli uçakla Suudi Arabistan'dan gelerek bir otele yerleştikleri ardından konsolosluğa gittikleri belirlendi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan başka bir ekibin de diplomatik plakalı araçla 1 Ekim'de Belgrad Ormanı'nda keşif yaptığı ortaya çıktı. Aracın Belgrad Ormanı'na girişi ve Kaşıkçı'nın 1 Ekim'de Atatürk Havalimanı'na geliş anlarının yer aldığı fotoğraflara ulaşıldı.

KAŞIKÇI OLAYI

Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, binada aynı saatlerde 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türk ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.