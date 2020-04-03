Cenaze törenine katılanlara koronavirüs karantinası!

İstanbul'dan yolcu otobüsüyle Konya'nın Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete gelen ve koronavirüs testi pozitif çıkan 60 yaş üstü çiftin, aynı zamanda memleketi olan Karaman'ın Ayrıncı ilçesine bağlı Berendi Köyü'nde bir yakınlarının cenaze törenine katıldığı öğrenildi. Yapılan araştırmada çiftin burada çok sayıda kişi ile yakın temasta bulunduğu anlaşıldı. Bu gelişme üzerine Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi Köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.



Karaman Ayrancı Kaymakamlığı resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, ''İlçemiz Berendi Köyü’nde, COVİD-19 pozitif tanısı konulan hastanın yapılan filyasyon çalışması neticesinde temas öyküsünün fazla olması ve il dışından köye çok sayıda ziyaret girişlerinin yapılması nedenleri ile vaka sayısının artma riski fazla olduğundan; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (COVID-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 02/04/2020 saat 19:00 itibariyle Berendi köyünün giriş ve çıkışlarının kapatılarak ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınarak uygulanmasına' karar verildi." ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN BÜYÜKKARCI: KÖYDE TEMAS EDİLEN KİŞİLER TAKİP ALTINA ALINDI

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı da, Ereğli'deki oğullarını zıyarete gelen ve koronavirüs testi sonucu pozif çıkan çiftin, yakınlarının cenazesi nedeniyle taziye için Berendi Köyü'ne geldiklerini belirterek, ''İstanbul'dan gelen karı- koca çiftimiz, yaklaşık 10 gün önce Berendi Köyü'ne bir cenazesine taziye için geldiler. Rahatsızlıkların belirtilmesi üzerine yapılan tetkikler pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla bugün saat 19.00 itibarıyla karantina altına alındı. Köyde temasta oldukları insanlar, sağlık birimlerince tespit edilip, takip altına alındı. Bir de Ereğli'deki temasları var. Onlarda tespit edildi.'' dedi.