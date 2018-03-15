Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı ! Resmen kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı ! Resmen kaldırıldı
2018 turizm yılı olacak ! Bakan müthiş rakamı açıkladı
2018 turizm yılı olacak ! Bakan müthiş rakamı açıkladı
İYİ Parti yönetiminde istifa depremi
İYİ Parti yönetiminde istifa depremi
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme
Tehlikeye aldırış bile etmediler ! Çekirdek çitleyip...
Tehlikeye aldırış bile etmediler ! Çekirdek çitleyip...
Güvenlik uzmanı Ağar: ''Bilinenden çok daha fazla''
Güvenlik uzmanı Ağar: ''Bilinenden çok daha fazla''
Tıp Bayramı'nda tabiplerle hekimler birbirine girdi
Tıp Bayramı'nda tabiplerle hekimler birbirine girdi
ABD'den ilginç çıkış: ''Acil müdahale edilmeli''
ABD'den ilginç çıkış: ''Acil müdahale edilmeli''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Mart 2018 07:50

Cenazeyi defnettikten sonra gelen telefonla şok oldular !

Almanya'nın Berlin kentinde ölen iki Türk'ün cenazelerinin karıştığı ortaya çıktı.

Cenazeyi defnettikten sonra gelen telefonla şok oldular !
A+ A-

Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan Halis Cesur, 9 Mart'ta hayatını kaybetti. İşlemlerinin ardından oğlu Adnan Cesur tarafından memleketleri Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyüne getirilen 78 yaşındaki Cesur'un cenazesi dün defnedildi. Defnin ardından Adnan Cesur'u telefonla Almanya'dan arayan bir kişi, Amasya'ya getirilen cenazenin babası değil, aynı gün Berlin'de vefat eden Eskişehir nüfusuna kayıtlı 83 yaşındaki Raif Yüksel olduğunu söyledi.

CENAZE NAMAZI TEKRAR KILINDI

Duydukları karşısında şaşkına dönen Cesur'un ilgili makamlara başvurması üzerine Alpaslan köyündeki mezar, jandarma ve din görevlileri eşliğinde açılarak çıkarılan cenaze tabuta konuldu. Almanya'dan gönderilen Halis Cesur'un cenazesi de tekrar kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi. Raif Yüksel'in cenazesi ise Eskişehir'in Çifteler ilçesine gönderildi.

"BERLİN'DEN BİR TELEFON GELDİ"

Gazetecilere yaptığı açıklamada babasının ölümü üzerine götürüldüğü morgda tabutunun üzerine adres notunu koymalarının ardından cenazeyi alarak uçakla Türkiye'ye geldiklerini belirten Adnan Yüksel, "Morgdan çıkardık. Yıkadık. Ben kefenledim, tabutun üstüne adresi ben yapıştırdım. Uçağa verdik geldik. Burada defin işlerini hallettik. Berlin'den bir telefon geldi. Aldığımız cenaze bize ait değilmiş. Oradaki cenaze sahibi 'sizin cenazeniz burada' dedi.

Buradaki cenaze Eskişehirli. Babam oradan geldi. Burada tekrar defnettik. Eskişehirli rahmetliyi de mezarından çıkardık Eskişehir'e yolladık" diye konuştu.

DHA

türkiye , berlin , türk , alamanya , cenaze
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM