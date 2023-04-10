Cengiz Çandar hakkında hapis istemi

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı Cengiz Çandar 2017 yılında sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

14 Mayıs seçimleri için Yeşil Sol Parti’den Diyarbakır’da 3. sıradan milletvekili adayı gösterilen gazeteci Cengiz Çandar, seçim kampanyası için Türkiye’ye döndü. Çandar, kamuoyunda “kırmızı fularlı kız” olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil ile ilgili 30 Mayıs 2017 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katıldı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) tarafından yayınlanan bilgilere göre; 11 Nisan’da görülmesi planlanan duruşma, Çandar’ın avukatlarının talebinin kabul edilmesi üzerine bugüne alındı. Duruşmaya, Çandar ile avukatları Veysel Ok ve Merve Kurhan katıldı.

‘ADINI BİLE BİLMİYORUM, VİCDANİ NEDENLERLE YAPTIĞIM BİR PAYLAŞIM’

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan Çandar, paylaşımın yapıldığı tarihte yurt dışında olduğunu ve övdüğü iddia edilen kişinin adını bile bilmediğini söyledi. Ayşe Deniz Karacagil’i Gezi Parkı eylemleri sırasında çekilmiş fotoğrafını görünce hatırladığını belirten Çandar, savunmasında şunları dile getirdi:

“Babasının sosyal medyada yaptığı paylaşımı görünce bir kız babası olarak duygusallaştım ve söz konusu paylaşımı yaptım. ‘Melek’ ve ‘göğe yükseldi’ ifadeleri aslında babasının yazdıklarıdır. Tamamen vicdani nedenlerle yaptığım bir paylaşımdır. Öldürülen kişi, Türkiye’nin de terör örgütü olarak kabul ettiği IŞİD denen örgüte karşı Rakka’da savaşırken yirmili yaşlarının başında ölüyor. O yaşlarda toprağa o şekilde düşmesinden ve babasının da ifadelerinden etkilenerek yazdım. Vicdani duygularla kendimi ifade ettim.”

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Cengiz Çandar, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmeyerek beraatini talep etti. Çandar’ın ardından savunma yapan avukatı Veysel Ok da “suçu ve suçluyu övme” suçunun unsurlarının oluşabilmesi için Karacagil hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararının olması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Ayşe Deniz Karacagil hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararının olup olmadığı konusunda araştırılma yapılması gerekmektedir. Bu konuda bir araştırma yapılmasını talep ediyoruz. Esas hakkındaki mütalaa verildikten sonra da savunmamızı yapacağız.”

DURUŞMA 16 MAYIS’A ERTELENDİ

Mütalaasını mahkemeye sunan iddia makamı, 2017 yılında yapılan paylaşıma 2020 yılında açılan davada, “açık ve yakın tehlike” vurgusu yaparak ve paylaşımın yapıldığı tarihte Çandar’ın gazeteci olduğuna dikkat çekerek cezalandırılmasını istedi. Savcı, Avukat Ok’un talebinin de reddine karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Çandar’ın avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre talebini kabul ederek, duruşmayı 16 Mayıs’a ertelenmesine hükmetti.