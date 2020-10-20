Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı iki kat artış var diyerek uyardı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen, “Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var” diyerek, yaklaşan kış mevsimi için uyarıda bulundu.

Gönen, “Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim” ifadelerini kullandı.

Temmuz sonu itibariyle vaka sayısında, Eylül başı itibariyle de vefat sayılarında hızlı bir yükseliş olduğu görülmüştü. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 19 Ekim vaka sayısı da uzun süre sonra 2 bini aştı. Açıklanan 75 vefat sayısı ise, 2 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen'de vaka sayılarında ve hastane başvurularındaki artışa dikkat çekerek uyarıda bulundu.

“KIŞ HEPİMİZ İÇİN ZOR GEÇEBİLİR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gönen, “Cerrahpaşa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim” dedi.